توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.. كيف تأثر الدولار؟

استقر مؤشر الدولار حول 105.3 نقطة اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وستتجه كل الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ التضخم الشهر الماضي، وتتطلع الأسواق أيضًا إلى بيانات تضخم المنتجين وأرقام مبيعات التجزئة وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء.

مؤشر الدولار عالميا

وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن توقعات التضخم للمستهلكين على المدى القصير والطويل ارتفعت في أبريل.

وواصل المستثمرون أيضًا تقييم بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع والتصريحات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، ويتم تسعير الأسواق حاليًا لشهر سبتمبر كبداية لدورة التيسير.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1586 أو 0.15٪ إلى 105.3563 نقطة يوم الثلاثاء 14 مايو من 105.1977 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.