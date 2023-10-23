حملة حازم عمر: أجهزة الدولة تقف على مساحة واحدة من كافة المرشحين الرئاسيين

قال زاهر الشقنقيري رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الشعب الجمهوري والمتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إنّ قرار الحزب بدفع مرشح بالانتخابات الرئاسية كان قرارا حزبيا، إذ جرى التصويت على القرار خلال شهر يوليو الماضي، وشارك فيه أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانه العامة للحزب، وجاء نتيجته لصالح دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أجهزة الدولة تقف بحيادية تامة مع كافة المرشحين، موضحا أنه تم جمع التأييدات اللازمة لترشح حازم عمر لرئاسة الجمهورية بحرية تامة دون أي قيود أو ضغوط.

المرشح الرئاسي حازم عمر

وتطرق المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، للحديث عن خطة الحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، قائلا: «سنعمل على إقامة الندوات واللقاءات عن طريق هيكل الحملة بالمراكز والأقسام لعرض البرنامج الانتخابي وتوزيعه على المواطنين».

وأضاف «نتطلع أن يكون الإقبال على صناديق الاقتراع بكثافة خلال الانتخابات المقبلة، كونها تتمتع بتعدد المتنافسين، الأمر الذي يتيح أمام الناخب الاختيار بحرية».