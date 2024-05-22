عرض «سر الأريكة» في ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الليلة

يختتم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فعاليات دورته الثانية دورة الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، في حضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، والفنان فتحي عبدالوهاب عضو مجلس أمناء المهرجان.

عرض سر الأريكة في ختام مهرجان إيزيس

تبدأ فعاليات الختام بتقديم آخر عروض المهرجان «سر الأريكة» على خشبة مسرح الهناجر في الساعة السابعة مساء، وهو من أداء وكتابة أمل فتحي وإخراج إيمان زكي، وأداء إيقاعات داليا إبراهيم.

يقام حفل الختام على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا في التاسعة مساء من إخراج تغريد عبدالرحمن وتقديم سالي سعيد، ويتضمن عددا من الفقرات منها عرض فيديو عن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، ومنها العروض المشاركة من دول مختلفة والورش والمحور الفكري.

إلهام شاهين تشارك في تقديم جوائز مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

وتقدم إلهام شاهين الرئيسة الشرفية والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيس المهرجان، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم مديرتا المهرجان والمديرة الثقافية منى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان شهادات تقدير للفرق المشاركة ومدربي الورش ومؤسسات وزارة الثقافة التي قدمت دعما لوجستيا للمهرجان وساهمت في إنجاح فعالياته.

عقدت الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري، بمشاركة 12 فرقة مسرحية من 7 دول مختلفة في أنحاء العالم.