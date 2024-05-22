صور جديدة من كواليس مسلسل دواعي السفر على منصة WATCH IT

نشرت الاستايلست دينا جودة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس جديدة من داخل مسلسل دواعي السفر الذي يُعرض الآن على منصة WATCH IT الإلكترونية.

ونشرت جودة مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل كواليس المسلسل وكتبت معلقة «خلف الكاميرا».

ويعتبر مسلسل دواعي السفر من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الإلكترونية، وجرى طرحه يوم 15 من شهر مايو الجاري، كما أنه اعتمد على مجموعة من الوجوه الجديدة في مجال التمثيل، ومنهم المؤلفة مريم نعوم ولاعب الجيتار آدم الألفي أحد أفراد فرقة «كايروكي» الشهيرة.

أبطال مسلسل دواعي السفر

يضم مسلسل دواعي السفر مجموعة من الأبطال منهم أمير عيد وكامل الباشا وآدم الألفي وجلا هشام ومريم نعوم وأيمن الشيوي ودنيا وائل ونادين وأحمد غزي وأحمد فاضل وسمير حكيم ونادر جودة وعبدالرحمن حسن وياسمين سمير وعلي الطيب، ومن تأليف وإخراج محمد ناير.

أحداث مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول «إبراهيم» الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي» غير المتزوج الذي يعمل مخرجا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحا كبيرا ولكن وفاة والده جعلته يدخل في نوبة من الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما يدفعه إلى الإنتحار.