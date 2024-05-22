إعلان توظيف في صيدلية يثير الجدل.. شرط غريب لمدة سنتين

«مطلوب فتيات للعمل بشرط ألا تفكرن في الخطوبة أو الزواج قبل عامين».. إعلان غريب لفت انتباه كل من وقعت عيناه عليه، إذ أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متساءلين عن السبب خلف حاجة صيدلية إلى فتيات للعمل بها بشرط عدم التفكير في الزواج لمدة سنتين، إلا وكانت الكلمات المكتوبة على الإعلان مصحوبة بدعاء.

أغرب إعلان للتوظيف

قناة dmc، استعرضت تفاصيل أغرب إعلان لطلب صيادلة للعمل بإحدى الصيدليات: «إعلان جاد جدًا.. تُعلن صيدلية حاجتها إلى فتيات للعمل بها من المؤهلات كافة، شريطة ألا تفكرن في الخطوبة أو الزواج قبل عامين على الأقل، نظراً لأنه تم تخريج 7 دفعات من الفتيات بواقع 14 فتاة جميعهن تزوجن بعد أنّ تم تدريبهن وتعليمهن على أعلى مستوى، فعلى من ترغب في العمل بالصيدلية وفق هذه الشروط فلتتقدم».

ولم ينس صاحب الإعلان، الدعاء لمن تزوجن من الفتيات اللاتي عملن بالصيدلية بالتوفيق في حياتهن الزوجية: «نسأل الله لهن البركة والسعادة في حياتهن»، منهيًا إعلانه بكلمات لم تخل من حس الدعابة والفكاهة: «أما من ستُخطب بعد شهور قليلة وبعد تدريبها وتعليمها، فالله يسهلها».

الإعلان يثير سخرية رواد مواقع التواصل

وأثار الإعلان الذي اشترط صاحبه فيه على الفتيات للعمل بالصيدلية عدم التفكير في الخطوبة أو الزواج قبل سنتين من العمل، جدلاً وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما لاقى انتشاراً واسعاً، نظراً للدعابة التي يحتويها نص الإعلان.

وتفاعلت مذيعات قناة «dmc»، مع الإعلان الغريب، معلقات بأن العديد من النساء المتزوجات يكون لديهن القدرة على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية بكل يسر دون التقصير في أي جانب منهما، وأغلب النساء العاملات في مصر كذلك.