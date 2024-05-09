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سيرين عبدالنور تستأنف نشاطها الفني بعد وفاة والدتها: بحضر مفاجأة للجمهور المصري

كتب:

أميرة عزالدين
10:25 ص | الخميس 09 مايو 2024
سيرين عبدالنور ووالدتها

سيرين عبدالنور ووالدتها

عادت الفنانة سيرين عبدالنور لممارسة نشاطها الفني بعد فترة غياب، منذ رحيل والدتها سلفي جوزف فطوف الشهر الماضي، وسط حالة حزن شديدة انتابتها وسيطرت عليها، واختارت سيرين عبدالنور مصر لتكون أولى محطاتها لاستئناف نشاطها الفني.

سيرين عبدالنور تكشف موعد استئناف نشاطها الفني 

وقالت سيرين عبدالنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حزنها على والداتها لن يكفيها العمر بأكمله، وأنها شاهدت حب ودعم كبير من زملائها وأصدقائها ولم يتركوها بمفردها حتى تتجاوز أزمتها، مشددة أنها عادت لاستئناف عملها الفني وتحضر لعدة أعمال مفاجئة للجمهور في الفترة المقبلة، وبصفة خاصة الجمهور المصري، لأنها تحمل بداخلها حب كبير لهم، لافتة إلى أنها ابتعدت الفترة الماضية بسبب وفاة والدتها.

وأضافت: «الواجب واجبنا كلنا لما بنمر بظروف صعبة وبشكرهم من قلبي ومحبتهم لي عظيمة، ومن يحب بصدق يكون داعم في جميع الأوقات».

وفاة والدة سيرين عبدالنور

وأقيم الشهر الماضي عزاء والدة سيرين عبدالنور بمنطقة الأشرفية في لبنان داخل كنيسة مار نقولا للروم الآرثوذكس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم كارمن لبس، سارة أبي كنعان، نادين نجيم، إليسا، نجوي كرم، وآخرين.

وكان آخر أعمال سيرين عبدالنور مشاركتها في المسلسل اللبناني العين بالعين منذ عامين، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك فى بطولته كل من رامي عياش،  طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري،  يوسف حداد.

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