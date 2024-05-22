شراكة بين «المتحدة» و«تريد فيرز إنترناشونال» لتنظيم معرضي «Cairo ICT» و«Caisec»

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنَّ معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT» من أنجح المعارض التي نظمت في مصر، وصاحب تاريخ ممتد منذ سنوات طويلة، وتستهدف الشركة المتحدة إقامة المعرض في عدة دول والتعاون مع شركة «تريد فيرز إنترناشونال» -صاحبة المعرض- في مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة.

مدن كاملة تقوم على صناعة تنظيم المعارض

وأوضح «الفقي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «تريد فيرز إنترناشونال» لتنظيم المعارض، أهمية صناعة المعارض للاقتصاد الوطني قائلًا إنَّ صناعة المعارض تقوم عليها مدن كاملة، متابعًا أنَّ مصر في الفترة الحالية والمقبلة ستعمل على تطوير هذه الصناعة والاستفادة منها.

واستدل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمهرجان «كان» بفرنسا، والذي يسهم في إقامة 24 معرضًا ومؤتمرًا على مدار العام بمدينة كان، والتي يقوم اقتصادها على المهرجان، مشددًا وأكد عمرو الفقي، على أهمية تطوير صناعة المعارض في مصر خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه المساهمة في تنمية ونشر صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر مهمة قومية، ولذا نستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتنمية معرضي «Cairo ICT» و«Caisec» لعام 2024، مبينًا أنَّ الشراكة تستهدف إلى الدخول بقوة في صناعة المعارض والمؤتمرات.

وأضاف «الفقي» الشركة المتحدة حققت نجاحات كبيرة في جميع القطاعات التي تعمل بها، مؤكّدًا أنَّها تمتلك 48 شركة تعمل في قطاعات مختلفة منها الإعلام والتكنولوجيا والرياضة، متابعًا أنَّ الشراكة مع «تريد فيرز إنترناشونال» في معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2024» ومعرض «Caisec 2024» مثمرة وتعود بالنفع على الجميع وتستهدف الخروج بمعرض مختلف تماماً، متمنيًا تنفيذه في الخارج.

السعي للشراكة مع شريك وطني ذو خبرة واسعة

بدوره، قال أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة «تريد فيرز إنترناشونال»: «نُرحب بالشراكة مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي نعتبرها شريكًا استراتيجيًا مثاليًا لتنظيم معرضي «Cairo ICT» وCairo ICT 2024، وإيمانًا منّا بأهمية هذه المعارض، فقد سعينا منذ البداية إلى الشراكة مع شريك وطني ذي خبرة واسعة في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى».

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة «تريد فيرز إنترناشونال»: «نُؤمن بأن هذه الشراكة ستُسهم في تحقيق نجاح باهر للمعرضين، وإتاحة منصة مثالية للشركات المصرية والعالمية لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»