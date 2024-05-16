الفنان محمد التاجي يعلن خروجه من المستشفى: «لسه الجرح مفتوح»

أعلن الفنان محمد التاجي خروجه من المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، ألزمته دخول المستشفى، الأسبوع الماضي، وخضوعه لعملية جراحية كبيرة.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

وقال محمد التاجي لـ «الوطن»: «الحمد لله بفضل الله تحسنت صحتي، لكني ما زلت أشعر بتعب شديد، لكني استكمل العلاج في المنزل، خاصة أن الجرح ما زال مفتوحاً، وهناك «درنقة» تم تركيبها عند مكان الجرح، تعوق حركتي بشكل كبير، وسيتم إزالتها بعد 15 يوماً، كما ارتدي حزاما ضاغطا على منطقة البطن.

وأضاف التاجي: «أولادي وأحفادي من حولي، ولم يتركني أحد، ويسأل عن الجميع، فأنا مغمور بحب الجمهور لي، وسعيد بكل من حولي».

آخر أعمال الفنان محمد التاجي

كان آخر أعمال الفنان محمد التاجي مشاركته في مسلسل جودر في الموسم الرمضاني مع الفنان ياسر جلال، وجسد خلاله شخصية قمر الزمان، والد شهر زاد والتي جسدتها الفنانة ياسمين رئيس.