ختام امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للترم الثاني اليوم

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، إذ يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان الدراسات الاجتماعية الذي يبدأ في التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين.

طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان التفاضل والاحياء

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات ويبدأ من الساعة الثامنة ونص ولمدة ثلاث ساعات، فيما يؤدي طلاب ثانية ثانوي بالقاهرة، امتحان مادتي الأحياء والفلسفة لمدة ساعتين من التاسعة صباحًا.

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ غرفة العمليات بالمديريات تتابع منذ فجر اليوم، استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية ومتابعتها حتى وصولها ليد الطلاب داخل اللجان.

عدم اصطحاب التليفون المحمول

وأضافت المديريات التعليمية، أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتنفيذ عقوبات صارمة على المخالفين للتعليمات، وضرورة التحلي بالدقة والانضباط الكامل مع ضبط النفس وتوفير الهدوء وتقديم الدعم الكامل للطلاب.