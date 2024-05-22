الفنانة هلا السعيد تشكو التعرض لمضايقة من سائق أحد تطبيقات توصيل الركاب

نشرت الفنانة هلا السعيد على حسابها الخاص على موقع تبادل ىالصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو تروي من خلاله واقعة التحرش الذي تعرضت لها من خلال سائق لأحد تطبيقات توصيل الركاب.

وأوضحت من خلال الفيديو أنها تعرضت للتحرش من سائق أوبر وقالت: «أنا حاليا أقف على محور الضبعة، وكنت أركب في سيارة أوبر ووجدت السائق يصف السيارة وينزل منها وقال لي ان السيارة سخنت، ونظرت خلفي وجدته يفك حزام البنطلون فنزلت من السيارة وركضت مسرعة، لأجده يقول لي متخافيش متخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية أدخل الحمام».

هلا السعيد تتعرض للتحرش من سائق أوبر

وتابعت هلا السعيد قائلة: «نزلت من السيارة وتركت حقيبتي وأشيائي بداخلها والحمدلله أننى كنت أتحدث في الهاتف قبل وقوف السيارة، واتصلت بأحد أصدقائي قلت له أننى أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبا ذلك ما جعل السائق يشعر بالخوف، والحمدلله أننا في الصباح وأنني مازلت قريبة من منزلي».

حملة مقاطعة أوبر

ويذكر أن هناك عدد كبير من نجوم الفن شنوا حملة لمقاطعة تطبيق أوبر، وذلك بعد حادث التحرش الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع، والذي أدى إلى إصابتها ووفاتها بعدما قفزت من السيارة أثناء سيرها على سرعة كبيرة.