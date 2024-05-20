برلماني تعليقا على حوادث أوبر: تسجيل الرحلة مهم لحماية الركاب

أكد النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات أو من خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أية تجاوزات تصدر من السائقين من ناحية أخرى، ولا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، وذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة 59 من الدستور.

وأضاف الطماوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية فلا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث عن مراقبة مركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ وبالتالي فالمركبة أثناء أداء هذه الخدمة تكتسب وصفا جديدا وتعتبر في حكم الأماكن العامة التي يجوز مراقبتها.

وشدد على أن عدم التصوير أو التسجيل الصوتي يجب ألا يعد خيارًا للسائق خلال ممارسة النشاط، كما أوضح أن العديد من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي.