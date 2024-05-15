حملة من الفنانين لمقاطعة تطبيق مواصلات شهير بسبب تكرار حوادثه

أطلق نجوم الفن حملة لمقاطعة أحد التطبيقات الشهيرة للمواصلات والنقل، مطالبين بوقفه بسبب تكرار الحوادث التي يتعرض لها مستخدموه والاعتداء عليهم من سائقيه، مطالبين بالكشف عن هوية السائق قبل توظيفه وإجراء التحاليل اللازمة له قبل التعيين، ومن أبرز الفنانين الذي أيدوا المقاطعة الفنان حسن الرداد.

حسن الرداد

وطالب حسن الرداد على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة هذا التطبيق من خلال نشر «بوست» قال فيه: «يجب التحقيق والتصدي لشركة أوبر على محاولات الخطف والإرهاب لكثير من المستخدمين لهذا التطبيق، أين كشف المخدرات لكل سائق؟ أعرف أكثر من حالة لسائقين أوبر طلبوا من الركاب إلغاء الرحلة قبل بدايتها وكثير غيرهم يقولون اعطني الحساب كاش بالرغم من ربط التطبيق بكروت الفيزا».

وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب قائلا: «أرجو اتخاذ إجراءات صارمة قبل إزهاق أرواح أخرى بسبب أوبر، واحدة توفيت والأخرى تعرضت لمحاولة اغتصاب وما خفي كان أعظم».

ميرنا جميل

وكانت الفنانة ميرنا جميل أيضا أيدت هذه المقاطعة من خلال نشر «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت: «ماذا يعني، لا توجد رقابة على السائقين من الدولة ومن الجهات المختصة، الموضوع زاد أوي عن حده».

رامي عاشور

وطالب الفنان رامي عاشور بمقاطعة ووقف هذا التطبيق من خلال نشر «ستوري» على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وقال: «أوقفوا استخدام أوبر».

مي سليم

الفنانة مي سليم كذلك، دعمت المقاطعة من خلال نشر «استوري» عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، مطالبه فيه بمقاطعة أوبر بسبب تكرار محاولات خطف الفتيات، وأطلقت مبادرة لمقاطعة أوبر من «إنتي الأهم».