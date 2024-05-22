علامة إذا ظهرت على الفاكهة يجب الابتعاد عن تناولها.. تسبب أمراضا خطيرة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يقبل الكثيرون على تناول الفواكه الصيفية، ورغم فوائدها إلا أنّ البعض قد يصاب بالأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، إذا كانت ملوثة أو ظهرت عليها ظهرت على الفاكهة علامات تدل على أنها غير صالحة للطعام.

زراعة المحاصيل من الفواكه تخضع للرقابة الغذائية، لكن سوء التخزين أو عوامل الحرارة خلال فصل الصيف قد تؤدي إلى الحاق الضرر بالفواكه، وهناك علامة لابد الابتعاد عنها عند شراء الفواكه الصيفية من الخوخ والبطيخ والموز والمشمش والتوت والفراولة، وهو ظهور بقع بيضاء على سطح الفاكهة، إذ تسبب ما يسمى بمرض البياض الدقيقي، وفقًا لموقع «Agrio»، المتخصص في شئون الزراعة والمحاصيل.

مرض البياض الدقيقي

العلامات البيضاء التي تظهر على الفاكهة بما يسمى البياض الدقيقي عبارة عن مجموعة من الفطريات تهاجم النباتات الزراعية، وتسبب طبقة بيضاء على الأوراق والسيقان، وتصيب الفاكهة عند زراعتها، وهو ما أوضحه محمود الديكي، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح: «الفطريات البيضة بتنشأ من البياض الدقيقي إللي بيصيب الزرع بسبب درجات الحرارة العالية أو ظروف التربة، لأنها بتعمل على تنفيل الثمرة وهي أن الثمرة بتدبل، وبيبقى غلط في تناول الفاكهه، وده لازم ليه حماية لعدم ظهور بقع بيضاء على أسطح الأوراق»، لذلك أكد أنه يجب إدارة التربة والحفاظ على رطوبة الأوراق وعدم الزراعة بكثافة، مع وجود بيئة مفتوحة لاستخدام مبيدات الفطريات.

أعراض مرض البياض الدقيقي

نصح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، أن تناول الفواكه الملوثة، يسبب بعض الأعراض التالية، وهي:

آلام شديدة.

تقلصات البطن.

فقدان الشهية.

الإصابة بالحمى.

الشعور بالتعب والضعف.

صداع الرأس.

إسهال شديد.

الشعور بالقيء.

انتفاخ البطن.

فقدان الوزن.

على الأطفال يسبب ضعف النمو.

كيفية غسل الفواكه بطريقة صحيحة قبل تناولها؟

حول الطريقة الصحيحة للغسل والتطهير للفواكه، للتخلص من البكتريا وآثار المبيدات، أوضحها «الحوفي»، لـ«الوطن»: