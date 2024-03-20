خطورة تحدي تناول الطعام أمام الكاميرا.. «متعملش زي أمينة في كامل العدد+1»

متعة الطعام لا تقتصر على تناوله فقط عند البعض، إذ أن تناوله بشراهة أمام الكاميرا قد يكون هو الأكثر متعة بالنسبة لهم، وهو ما جعل هذه الظاهرة منتشرة ومن ضمن السلبيات على موقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، فضلًا عن الكثير من الأسباب الأخرى، وهو ما تفعله بطلة مسلسل كامل العدد +1، جيسيكا حسام الدين التي تجسد شخصية «أمينة»، لهوسها وحبها للكاميرا والتحديات، ما أثار الأسئلة لدى الكثيرين هل هذا صحيح أم لا؟

خطورة تحدي تناول الطعام أمام الكاميرا

تتناول بطلة مسلسل كامل العدد+1 الطعام أمام الكاميرا، سواء أكان حارًا أو بكميات كثيرة وغير طبيعية، وانتشر ذلك المقطع على «التيك توك»، أو عبر البث المباشر، لتحصد مشاهدات مرتفعة ثم أرباح عالية، ويصاحب المقطع موسيقى وأصوات مضغ الأكل، لتحفيز الناس على التفاعل معها، وهو ما يفعله الكثيرون، ومن جانبها علقت الدكتورة إيناس علي، استشاري العلاقات أسرية والإرشاد نفسي، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هذه الظاهرة تؤثر على الشخص بصورة مرضية وناتجة عن خلل في الشخصية.

وأوضحت «علي»، أن هذا نوع من اضطراب السلوك، وأحد طرق تفريغ الطاقة أو البعد عن الشعور بالوحدة أو الإصابة باضطراب الشخصية لدى البعض: «في ناس بتشوف أن الطعام تريند أو هيزيد من نسبة المشاهدة وفي كل الأحوال الظاهرة لها أبعاد نفسية وجسدية مدمرة»، منوهة بأنه يجب التحدث مع الشخص وجعله ينخرط في أنشطة اجتماعية طبيعية.

خطورة تحدي الأكل أمام الكاميرا على الجسم

خطورة تناول الطعام بشراهه أمام الكاميرا ليس له أبعاد نفسية فقط بل جسدية أيضًا ويؤثر على الصحة، وهو ما عبر عنه محمد عفيفي، أحضائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن ذلك يسمى اضطراب الأكل أو الشره المرضي وقد يكسب الجسم سعرات حرارية هائلة ويؤدي إلى السمنة المفرطة.

وأوضح أن هناك حالة مرت عليه كانت تتناول الطعام عبر «التيك توك»، فكانت تضطر إلى ممارسة الرياضة لأكثر من 5 ساعات يوميا من أجل الحفاظ على صحتها: «كانت من العادات الغريبة تناول الأكل بالكميات دي قدام الكاميرا، فكان في نظام غذائي صارم لازم تمشي عليه، ولكن بردو أصيبت بالداء السكري والسمنة المفرطة»، مؤكدًا أن سلبيات الظاهرة على الصحة كارثية.