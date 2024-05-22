«النقل»: وصول أول قطار كهربائي سريع إلى مصر أكتوبر المقبل 

أعلنت وزارة النقل، زيارة وفد من قيادات الوزارة لألمانيا، موضحة أنهم تفقدوا مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الألمانية، حيث استمعت القيادات إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن كافة الخطوات والإجراءات الخاصة باختبارات المسير لجميع القطارات التي تنتجها الشركة بهذا المركز والتي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

شبكة القطار الكهربائي

ووفق بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم الأربعاء، فإن القيادات أجرت اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع «فيلارو» يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية؛ تمهيدًا للانتهاء كافة إجراءات القيادة والمسير قبل شحن القطار إلى جمهورية مصر العربية وحيث من المخطط وصول القطار إلى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وجدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة يبلغ إجمالي أطوالها 2000 كم ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية ويقوم تحالف شركات «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» بقيادة شركة سيمنز بتنفيذ أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكة.

ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - مطروح» بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعا لتحالف شركات «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» والتي تقوم بتركيب كافة أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكية «أنظمة الجر الكهربائي - الإشارات - الاتصالات - التحكم».

سرعة القطار الكهربائي السريع

كما تقوم شركة سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة، حيث جاري تصنيع عدد 41 قطار سريع طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 230 كم / الساعة وعدد 94 قطار إقليمي طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 160 كم / الساعة وعدد 41 جرار كهربائي فيكترون بسرعة تشغيلية 120 كم / الساعة.