«النقل» تعلن انتهاء تصنيع القطار الكهربائي السريع بألمانيا «فيديو»

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تصنيع القطار الكهربائي السريع في مصانع شركة سيمنز العالمية، والذي يُعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويدخل مصر لأول مرة ليقدم مجموعة من الخدمات الجديدة لجمهور الركاب بجانب دوره في نقل البضائع.

بدء تجارب تشغيل القطار الكهربائي السريع

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن القطار الكهربائي السريع يتم تشغيله في مصر على 3 خطوط رئيسية الأول من العين السخنة حتى مرسى مطروح، والثاني من الفيوم - بني سويف حتى أبو سمبل، والخط الثالث من قنا حتى سفاجا، ويتم حاليا إنشاء المسارات وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأشارت إلى بدء اختبارات التجارب على السكة الحديد بألمانيا للقطار تمهيدا لتشغيله في مصر، لافتة إلى تقدم أعمال إنشاء المحطات الخاصة بمسار القطار وفق المواصفات العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة، إذ تقدمت أعمال تنفيذ محطة العين السخنة ومحطة العاصمة المركزية، ومحطتي محمد نجيب والقاهرة.

محطات القطار السريع

كما يجرى حاليا تنفيذ محطة الجيزة، ومحطة حدائق أكتوبر ومحطة 6 أكتوبر وسفنكس والسادات ووادي النطرون والنوبارية والعامرية والاستاد وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضعبة ورأس الحكمة ومطروح.

ويمتد مسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر بطول 675 كيلومترا و21 محطة، وسيتم التنفيذ خلال 24 شهرا، والسرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا في الساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا في الساعة.

صور لتجارب تشغيل القطار الكهربائي السريع