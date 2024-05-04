النقل: مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول يخدم المناطق العمرانية والزراعية

أكدت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ مشروع قطار الكهرباء السريع الخط الأول، والتي ستغطي أنحاء الجمهورية، وتعمل على خدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في «حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية»، وكذلك خدمة المناطق السياحية «الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية» في مصر.

المشروع يخدم المناطق السياحية

وأشارت الوزرارة، إلى أن المشروع يسهم في خدمة المناطق السياحية في «الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر» وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، والمناطق الزراعية في الدلتا الجديدة، وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير» وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية «سياحة الغوص، شواطئ البحر الأحمر – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة» بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة الواحدة.

كما تسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع ثلاثة الآف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.