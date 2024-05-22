«السكة الحديد» تصرف 750 جنيها منحة عيد الأضحى المبارك للعاملين

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن وزارة النقل، وافقت على منح العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة 750 جنيها منحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال «فكري» لـ«الوطن»، إنه من المقرر صرف المنحة اعتباراً من الأسبوع المقبل لنحو 65 ألف عامل بالسكة الحديد والمترو، موضحاً أن الوزارة حريصة على دعم العاملين.

تطوير العربات أو القطارات

أشار رئيس النقابة العامة، إلى أن السكة الحديد شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، سواء بتطوير العربات أو القطارات أو حتى نظم الإشارات، مؤكداً أن التطوير انعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وفي سياق منفصل، عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ندوة بمنطقة وسط الدلتا بالمنصورة جرى من خلالها التعريف بمفاهيم وأهمية الولاء الوظيفى داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع التأكيد على زيادة شعور العاملين بالولاء تجاه هيئتهم مما يؤدى إلى تحسين الأداء الوظيفى للعامل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل مما يسهم بتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية.