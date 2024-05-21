السكة الحديد تعلن صرف حافز تعويضي للعاملين أيام الجمع والعطلات

أصدرت النقابة العامة للسكة الحديد بيانات بشأن الراحات والعطلات، مؤكدة أنّ جميع القيادات يقدرون جميعًا مجهودات العاملين بالهيئة، وهي جزء لا يتجزّأ من الدولة، وعلينا أن نلتزم جميعا بكافة القوانين وكافة التعليمات والقرارات التي تصدر عن القيادات السياسية للدولة ومنها قرار رئيس الوزراء بعدم صرف بدل نقدي عن أيام الراحات والعطلات وأن يتم منح العاملين التي تقتضي طبيعة عملهم العمل أيام الجمع والعطلات يوم بدل يوم توفيرا للإنفاق.

تعويض العاملين عن الراحات

وأوضحت النقابة أنّها سعت لتعويض العاملين عن البدل النقدي لأيام الراحلات والعطلات، وتمت الموافقة على صرف حافز تعويضي للعاملين الذين يعملون فعليا أيام الجمع والعطلات ويتواجدون داخل العمل فعليا في هذه الأيام .

حافز تعويضي لكل القطاعات

وأكدت أن الحافز التعويضي سيشمل كافة القطاعات والطوائف والعاملين التي تقتضي طبيعة عملهم التواجد في العمل أيام الجمع والعطلات وليس كما تحدث البعض أنه سيصرف لطائفة دون غيرها، وتم بالفعل عمل كشوف من معظم القطاعات وفي انتظار باقي الكشوف من كل المناطق لإنهاء إجراءات اعتمادها وصرفها.