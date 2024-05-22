الأفلام المصرية تحقق 11 مليون جنيه على مدار أسبوع في دور العرض

على مدار أسبوع كامل في دور العرض، حققت الأفلام المصرية إيرادات وصلت إلى 11 مليونا و476 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم السرب للمخرج أحمد نادر جلال قائمة الإيرادات خلال أسبوعه الثالث في السينمات بـ5.8 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار 3 أسابيع إلى 31.8 مليون جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم شقو الذي حقق 2.7 مليون جنيه في أسبوعه السادس، بينما بلغ إجمالي إيرداته 71.8 مليون جنيه.

عالماشي يحقق 13 مليون جنيه في 6 أسابيع

وبفارق ضئيل بين شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة جاء الفيلم الكوميدي في المركز الثالث بعد ما حقق إيرادات 2.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في أسبوعه السادس بالسينمات إلى 54.8 مليون جنيه، وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم عالماشي الذي لم يحقق على مدار الأسبوع سوى 293 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعه السادس 13 مليون جنيه.