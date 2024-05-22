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اتفاقية تعاون بين «تصديرى الهندسية» والبنك الأفريقي لزيادة الصادرات إلى أفريقيا

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:02 م | الأربعاء 22 مايو 2024
جانب من توقع اتفاقية التعاون

جانب من توقع اتفاقية التعاون

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، تحت عنوان اتفاقية التعاون لشبكة مؤسسات دعم التجارة الأفريقية. 

وقال المجلس في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في عدة مجالات، للمساهمة في تعزيز نفاذ صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري إلى القارة الأفريقية، خاصة مع الأداء المتميز للصادرات الهندسية المصرية خلال العام الماضي، والربع الأول من 2024.

تنظيم ورش العمل

تشمل أوجه التعاون بين المجلس والبنك، تنظيم ورش العمل والندوات، لتعريف مجتمع المصدرين بالفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بالأسواق الأفريقية والبرامج المختلفة التي يقدمها بنك Afrexim، والتنسيق في تنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، من خلال الاستعانة بفروع البنك بالدول الأفريقية المختلفة، والاستفادة من البرامج المقدمة من البنك للدعم الفني، وبناء القدرات والمنح التمويلية، وتعزيز الإستفادة أيضا من موقع TRADAR التابع للبنك للحصول علي معلومات خاصة بالتجارة والإستثمار في أفريقيا وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية.

توقيع الاتفاقية

ووقع الاتفاقية من المجلس التصديري للصناعات الهندسية، رئيس مجلس الإدارة، ومن بنك Afrexim ليزان كيس رئيسة حلول المعلومات التجارية، وحضر مراسم التوقيع، مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، ومحمد سامي مدير التعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء فريق العمل بالبنك.

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