نقل شاروخان إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان العالمي شاروخان، لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في الهند، لخضوعه لعدة فحوصات طبية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت وكالة أنباء «IANS»، إن سبب نقل شاروخان إلى المستشفى، إصابته بضربة شمس وجفاف أثناء مشاهدة مباراة في الدوري الهندي لكرة القدم بين فريقه كولكاتا نايت رايدرز وسنريسرز حيدر أباد، نتيجة درجة الحرارة المرتفعة.

أضافت أن إدارة المستشفى المحتجز بها شاروخان، تفرض تشديدات أمنية، تجنبا لوصول الجمهور الراغب في الاطمئنان عليه.