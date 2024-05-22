هل تعود درجات الحرارة للارتفاع بعد إعلان «الأرصاد» موعد انكسار الموجة؟

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت كل الأنحاء ارتفاع في درجات الحرارة، حتى وصل الأمر إلى تحذيرها من موجة شديدة الحرارة، ونصحت بعدم التعرض لأشعة الشمس، لكن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة، ليكون غدا الخميس الموافق 23 مايو، آخر أيام هذه الموجة التي استمرت على مدار أسبوع، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حار على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، بينما يكون معتدل ليلا على شمال البلاد.

هل تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى؟

أوضحت الهيئة العامة لالأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض مؤقت في درجات الخرارة بعد غد الجمعة، والسبت 25 مايو، ما يعني أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، بعد إعلان هيئة الأرصاد موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، على أن يكون ذلك الانخفاض على شمال الصعيد، وحتى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا الخميس 23 مايو

تأتي درجات الحرارة غدا الخميس، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 24 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.