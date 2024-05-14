تراجع أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم.. اعرف الدقيق بكام

يواصل جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة أسعار السلع الأساسية لآخر تحديث، إذ تشهد أسعار السلع الأساسية تراجعًا ملحوظًا، بعد توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد ما يلزم لتغطية احتياجات السوق المحلية؛ تلبيًة لاحتياجات المواطنين اليومية، صرح بذلك إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية

وأكد إبراهيم السجيني، خلال حملة مكبرة شنها الجهاز على السلاسل التجارية والمحال والمخابز بنطاق محافظة الجيزة، منذ قليل، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا أكثر في أسعار السلع، خاصةً الزيت والسكر والفول والدقيق والشاي والمكرونة والجُبن الأبيض والألبان.

أسعار السلع بالأسواق اليوم

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، أحدث الأسعار، قائلًا لأحد التجار: «يهمني أسعار الجبن والبيض والزيت والمكرونة والرز والسكر، وريني أسعارك اللي بتبيع بها للمستهلكين ووريني الفواتير على الكاشير»، وذلك خلال حملة مكبرة، رافقه خلالها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقيادات مدريات التموين والصحة والتنمية المحلية، وجاءت أسعار السلع الأساسية كالتالي:

- كيلو الأرز بداية من 25 جنيهًا ويتراوح سعره حسب درجة النقاوة والكسر.

- السكر بداية من 27.

- لتر زيت الممتاز 51 جنيهًا.

- زيت حلوة 700 ملي 40 جنيهًا.

- طبق البيض 125 جنيهًا.

- لبن المراعي لتر 42 جنيهًا.

- لبن جهينة لتر 45 جنيهًا.

- المكرونة 350 جراما تتراوح من 8 إلى 12 جنيهًا.

- شاي 250 جراما 50 جنيهًا.

- كيلو الدقيق 20 جنيهًا.

- كيلو السكر بداية من 27 جنيهًا.

- جبن رومي 219 جنيهًا للكيلو.

- الجبن البراميلي 120جنيهًا للكيلو.

- الجبن الفلامنك 379 جنيهًا للكيلو.

- الجبن الملح الخفيف 12جنيهًا للكيلو

- الكفتة 140 جنيهًا

- لحم مفروم 285 جنيهًا للكيلو.

- الكبدة البلدي 134 جنيهًا للكيلو.

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