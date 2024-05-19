سيد رجب: مشروع رقمنة ذكريات الفنانين سيحمي تاريخي من الضياع

انضم الفنان سيد رجب إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ للحفاظ على التراث الفني، مُشيرًا إلى أنه تحمس لهذه الفكرة وقرر الانضمام لها خوفا على تاريخه الفني من الضياع، ولاسترجاع ذكرياته الكثيرة.

تفاصيل مشاركة سيد رجب فى رقمنة الذكريات

واستطرد سيد رجب في تصريحات صحفية قائلا: «لقيت إن جزء من أرشيفي هيبقى فُرصة جيدة لذكر تاريخي ومشوار فرقة الورشة وتذكر الزملاء الذين اقترن بهم عملي مع الفرقة الأحياء منهم واللذين رحلوا عن عالمنا».

وكان عدد من الفنانين والنجوم انضموا لمشروع مُبادرة للحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، ومحمود حميدة، وبشرى، وبسمة وأحمد زاهر، وشيري عادل وغيرهم.

تفاصيل مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري

يشار إلى أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصُناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا مُتماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تُنشر من قبل.