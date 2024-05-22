حياة كريمة توزع 1000 هدية على طلاب عدد من كليات جامعة طنطا

وزعت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، 1000 هدية على طلاب عدد من الكليات في جامعة طنطا، هي كليات: الصيدلة، العلوم، الزراعة، والتربية النوعية، في إطار مبادرة «We support»، التي تقوم بها المؤسسة في الجامعات المصرية.

مبادرة We support

وذكرت مؤسسة حياة كريمة في بيان، أن مبادرة We support تهدف إلى دعم الطلاب نفسيًا قبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، وتعريفهم بالأنشطة الصيفية المقدمة من المؤسسة.

تشمل الأنشطة معسكرات حياة كريمة، منتدى شباب الجامعات، مبادرة سفراء التكنولوجيا، ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي الرقمي، وملتقيات الشباب وغيرها.