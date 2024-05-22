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مراسل «إكسترا نيوز» يكشف تفاصيل مبادرة «we support» لمؤسسة حياة كريمة

كتب:

منتصر سليمان
12:05 م | الأربعاء 22 مايو 2024
زياد قاسم، مراسل قناة «إكسترا نيوز»

زياد قاسم، مراسل قناة «إكسترا نيوز»

قال زياد قاسم، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن فعاليات مبادرة we support انطلقت داخل جامعة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتدشين الحملة داخل جامعة بنها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك بحضور رئيس جامعة بنها.

وأضاف قائلًا: « تم توزيع بعض الهدايا العينية الطلاب مثل المستلزمات الدراسية وبعض الحلوى، وغيرها من الهدايا الرمزية على الطلاب من أجل تشجيعهم ودعمهم قبل الدخول لأداء الإمتحانات، وتم توزيع بعض المنشورات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة لتعريف الطلاب على النشاط الصيفي، الذي ستقوم به مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة، وحث الشباب على الانضمام لمؤسسة حياة كريمة من خلال عرض الإنجازات الكبيرة التي قامت بها المؤسسة سواء داخل محافظة القليوبية، أو في مختلف المحافظات».

وتابع: «هناك تعاون كبير بين مؤسسة حياة كريمة وبين جامعة بنها، حيث تم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل سواء القوافل الطبية أو البيطرية، وتم تنظيم العشرات من القوافل الطبية داخل محافظة القليوبية بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها». 

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