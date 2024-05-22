«الأرصاد» تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع: «مش أول مرة»

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده كل الأنحاء في الفترة الحالية، نتيجة تأثرها بالموجة الحارة التي تسببت في ارتفاع الحرارة حتى وصلت لـ 45 و44 في إحدى المناطق، خاصة محافظات الصعيد، ما أثار حالة من الدهشة بين المواطنين وذلك لأننا ما زلنا في فصل الربيع ولم نشهد قدوم فصل الصيف المعروف بدرجات حرارته المرتفعة، ونتيجة لذلك نستعرض سبب استمرار الموجة الحارة.

سبب استمرار الموجة الحارة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت يرجع إلى تأثير البلاد بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية سواء كانت شبه الجزيرة أو من الصحراء الغربية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي ما زال يعمل كمظلة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مختلف الأنحاء.

وتابع «القياتي» أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فصل الربيع رغم أن يكون الطقس فيه معتدلا ولكن نشهد معه من حين لآخر بعض الموجات التي تكون شديدة الحرارة التي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل، مشيرا إلى أن في بعض السنوات يتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في فصل الربيع لا يمكن تسجيلها في فصل الصيف ولكن الجديد في الموجة الحارة الحالية هو المدة الطويلة التي استمرت بها، فهى بدأت من الخميس الماضي وتستمر حتى الغد.

طقس الأيام المقبلة

وأضاف القياتي أن بداية من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي وتعود للارتفاع مجددا، بداية من يومي الأحد والاثنين وتعود للانخفاض مجددا في يوم الثلاثاء القادم، لذلك يجب على المواطنين توخى الحذر لتجنب مخاطر التقلبات الجوية.