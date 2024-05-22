درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد.. مستقرة عند 45 درجة في الظل

تواصل درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، استقرارها حول معدلات 40 لـ45 درجة، وذلك بسبب استمرار تأثير الكتل الشرقية الشديدة الحرارة على تلك المحافظات، وفق ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الحرارة على الصعيد مستقرة عند 45 درجة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنَّ مدن ومحافظات جنوب البلاد خاصة شمال ووسط وجنوب الصعيد بدءا من الفيوم وصولا إلى الأقصر وأسوان، تستمر تحت تأثير الرياح والكتل الهوائية الساخنة والشديدة الحرارة وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ تتراوح العظمى بين 40 إلى 45 درجة.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 40 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 41 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 41 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 44 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 45 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 44 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24.