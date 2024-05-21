مع ارتفاع درجات الحرارة.. طبيب يحذر من الإصابة بهذا المرض

مع ارتفاع درجات الحرارة، يشعر الإنسان بحالة من الإرهاق والتعب، خاصة حال خروجة من المنزل، فضلًا عن التعرق الشديد نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، والذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة وخاصة الإجهاد الحراري، لذلك نستعرض طرق الوقاية من الإصابة به.

لا بد من الحذر من الإصابة بالإجهاد الحراري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد لأنه واحد من أبرز الأمراض المتعلقة بالحرارة، وفق ما رواه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن أعراض الإجهاد تشمل التعرق بغزارة، وتسارع نبضات القلب، والإغماء والإرهاق.

نصائح للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري

عندما يصاب الشخص بالإجهاد الحراري دون أن يدرك إصابته به قد يؤدي إلى الوفاة، وذلك حينما يمارس الأنشطة البدنية القوية، ما يؤدي إلى التطور إلى ضربة شمس، وفق «بدران»، لذلك لا بد من الحذر تجنبًا للإصابة بالإجهاد الحراري عن طريق اتباع النصائح التالية:

• يجب الوقاية من التعرض للشمس.

• عدم بذل مجهود في بيئة حارة.

• عدم البقاء في السيارة في ظل الأجواء الحارة.

• عدم الخروج من المنزل إلا وقت الضرورة.

• الاستظلال بالشماسي.

• ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الواسعة وخاصة البيضاء.

• شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة وخاصة الليمون.

• تناول فاكهة الصيف.

نقص فيتامين سي

عادةً الأشخاص المصابون بالإجهاد الحراري، يعانون من نقص في فيتامين سي، لذلك يجب تناول الفواكة التي تمد الجسد بهذا الفيتامين مثل الجوافة والبرتقال والكيوي والليمون والطماطم، فضلًا عن تجنب المشروبات المحلاة أو المصنعة والمشروبات الغازية، ومشروبات الكافيين كالقهوة والكولا.