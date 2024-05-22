نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس والاسم في المحافظات

يترقب آلاف الطلاب والطالبات الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس والاسم، وذلك لكي يتمكنوا من معرفة درجاتهم والاحتفال بنجاحهم، فيما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إنّه سيجرى إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن كل طالب وطالبة من معرفة نتيجته العامة ودرجاته في كل مادة على حدة بسهولة ويسر.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية تكثيف أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، لسرعة إعلان وظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، موضحًا في بيان سابق له، أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ نحو 185 ألفًا و908 طلاب وطالبات، والذين أدوا الامتحانات في الفترة من الأربعاء 15 مايو حتى أمس الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 2024

كما يترقب الطلاب والطالبات، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 2024 والتي انطلقت في الفترة من 15 مايو وانتهت اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو، وتقدّم لأدائها نحو 178 ألفًا و14 طالبًا وطالبة بجميع محافظات الجمهورية، فيما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إنّه سيجرى إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية في بيان سابق له، إنّ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، وكذلك امتحانات امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024 بمثابة تدريب عملي للطلاب والطالبات، ليتمكنوا من اكتشاف مستواهم الحقيقي في الدراسة، كما إنّه يعد تمهيدًا لهم في مراحلهم الدراسية المقبلة، مطالبًا الطلاب بالشعور بالمسؤولية تجاه انتمائهم لمؤسسة الأزهر العريقة.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية

ويمكن لطلاب الأزهر الشريف، معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 2024، عبر بوابة الأزهر الشريف وذلك من خلال الضغط «هنا»، وذلك عبر الخطوات الآتية:

اختيار المرحلة الدراسية.

تحديد المنطقة الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على كلمة «بحث»، والانتظار حتى تظهر النتيجة.