طارق فهمي: إسرائيل الرابح الأكبر من هجمات إيران.. ونتنياهو سيخرج بمكاسب

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة القاهرة، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي حدث أمس ليس مسرحيًا، وكانت هناك مؤشرات لهذه الهجمة الإيرانية، وإيران دولة مخترقة أمنيًا واستخبارتيًا، معقبًا: «الضربة مش بتكون من يوم وليلة، لكن هناك استعداد ومحطات إطلاق واستعدادات أخرى».

القوة العسكرية الإسرائيلية لا تقارن بالقوة الإيرانية

شدد «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن القوة العسكرية الإسرائيلية لا تقارن بالقوة الإيرانية، منوهًا بأن القدرات الإسرائيلية أعلى من القدرات الإيرانية، وبالتالي إيران تملك القدرات والصواريخ، لكن في النهاية إسرائيل الرابح الأكبر، وسيخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكاسب كبيرة، وسيتم تسويقها بصورة كبيرة، والارتدادات الأكبر ستكون على غزة.

ونوه بأن الضربة الإيرانية ليلة أمس سيبنى عليها الكثير من الاستعدادات الأمنية في المنطقة، لافتا إلى انكسار الحاجز بين إسرائيل وإيران، وإيران تحركت على مستوى أكبر، ولم تعد تعتمد على الوكلاء في المنطقة.

وشدد على أن مصر الدولة الوحيدة التي تلعب دورا قويًا في مسارات متعددة لحل القضية الفلسطينية، موضحًا أنه لولا وقوف مصر وموقفها الواضح كظهير أمن للقضية الفلسطينية، لتمت تصفيتها.