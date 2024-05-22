رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»: طلب إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة لتحقيق العدالة

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خطوة أولية لتحقيق العدالة الدولية، وانتصارًا للجهود المصرية والدولية، وعلى رأسها جنوب إفريقيا.

اعتراف دولي بجرائم جيش الاحتلال

وأضاف رئيس المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الجنائية الدولية هو عبارة عن اعتراف دولي بجرائم جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وهو أمر بالغ الأهمية، بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي فرصة لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية وتحقيق العدالة.

وأضاف أن خطوة العدل الدولية هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، وأن سيادة القانون لا يمكنها أن تغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة.

ثبوت إدانة نتياهو

وطالب عبد النعيم المحكمة الجنائية الدولية بثبوت إدانة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني، لممارسة أقصى الضغوط السياسية والحقوقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية.