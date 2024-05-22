قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي.. «اتفرج في مكانك»

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في أثناء اللقاء المقرر انطلاقه في تمام الساعة الـ8 مساءً بعد 72 ساعة من الآن على استاد القاهرة الدولي، التي ينتظرها ملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر وأغلب العالم العربي، لتصبح القنوات الناقلة وموعد عرض المباراة محط أنظار الجميع، ونوضح لكم عبر السطور التالية، كيف تشاهد المباراة من المنزل.

قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويتم عرضها على قناة أون تايم سبورتس الأرضية، ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طريقة متابعة المباراة في المنزل

يبحث محبو كرة القدم عن كيفية متابعة المباراة من المنزل، بدلًا من الذهاب إلى الاستاد أو مشاهدتها عبر الإنترنت، بطريقة سهلة بسيطة لا تكلفهم سوى 10 جنيهات فقط، وذلك عبر تحويل طبق الدش إلى إريال أرضي، عبر شراء محول «كونفيرتر» من محال الدش.

أما عن طريقة تركيبه فهي بسيطة لا تتطلب سوى فصل سلك الريسيفر وتركيبه في واحدة من جهتي المحول، وتركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون عبر مدخل الإريال، وبهذا يتحول طبق الدش تلقائيًا إلى اريال أرضي، ويجري فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.

طريقة استخدام القطعة بـ10 جنيهات

لمشاهدة المباراة يمكن بسهولة الاستعانة بهذه القطعة التي لا يتجاوز سعرها الـ10 جنيهات، وذلك عبر فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول، ثم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال الخاص بالجهاز وفقًا لحديث أحمد التميمي، صاحب أحد محال الأدوات الكهربائية خلال حديثه لـ«الوطن».

بهذه الطريقة يتحول الطبق إلى إريال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا، وبعدها يمكن للشخص استخدام ريموت التليفزيون العادي للبحث عن القنوات الأرضية، لتظهر أمامه قناة أون تايم سبورت بوضوح ويمكنه مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بكل سهولة داخل المنزل.