نجوى كرم تستعد لحفل برومانيا للمرة الأولى في مسيرتها

تحيي الفنانة اللبنانيّة نجوى كرم، حفلا فنيا جماهيريا في العاصمة الرومانية بوخارست، للمرّة الأولى في مسيرتها الفنيّة، يوم السبت 29 يونيو 2024.

يحمل الحفل الذي تحييه نجوى كرم، رمزية مميّزة، كونه يُقام في واحد من أعرق وأكبر مسارح المدينة «صالا بالاتولوي»، وتعني باللغة الرومانية «قاعة القصر»، كون المسرح يشكّل جزءا من مركز للمؤتمرات، يضمّ هذه القاعة المخصّصة للحفلات الموسيقيّة الضخمة، وكان في السابق القصر الملكيّ في قلب المدينة.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورا كثيفا من الجاليات العربية، التي تعيش في رومانيا وفي البلدان الأوروبية القريبة المجاورة، بالإضافة لحضور دبلوماسي عربي رفيع المستوى، حيث يحضر الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية في رومانيا، إلى جانب محافظ مدينة بوخارست، وعدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع الروماني.

وتفتتح الحفل النجمة الجماهيرية الرومانية «أنطونيا»، الملقّبة بنجمة الشباب الروماني.