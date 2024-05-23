خالد أبو بكر عن أكاذيب «CNN»: تكشف الضعف والتزوير

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على ما جاء في تقرير قناة «CNN» الأمريكية وأكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن أكاذيب الشبكة الأمريكية ليست وليدة اليوم، مشددًا على أن هذا منهج واضح ضد مصر منذ 10 سنوات.

تقرير «CNN» ليس صحفيا

وأشار «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن ما جاء في «CNN» يدعي أن الوسيط المصري هو من أضاف أو عدل الوثيقة الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار، متابعًا: «هذا ليس تقريرًا صحفيًا بل رسالة مخابراتية مُررت عبر CNN الأمريكية».

وأوضح أنه تم ذكر 3 مصادر مطلعة على المفاوضات، داخل دائرة مميزة في دائرة مخابراتية، دون ذكر أسمائهم، مؤكدًا أنه سعيد بما فعلته «CNN» لأنه كشف عن الضعف والتزوير، مضيفًا: «ما حدث أمر مفضوح تمامًا، وطالما هناك هذه الأكاذيب، فلازم نعرف إننا ماشيين صح ولن نتخلى عن دورنا التاريخي تجاه القضية الفلسطينية».