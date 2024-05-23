أستاذ قانون دولي: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين يعكس تراجع دور أمريكا

علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين، موضحًا أنه استقبل هذا الخبر بمنتهى الفخر، ويشعر أن هناك تحركًا في أوروبا سيؤدي لانفصالها عن أمريكا، مشددًا على أن اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين رغم عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر مهم.

انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة

وأشار «رفعت»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة لا يجب أن يتم من خلال مفاوضات كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن إسرائيل انضمت بدون أي مفاوضات وأمريكا هي أول دول اعترفت ووافقت على دخولها، وهذا يكشف التناقض الكبير في مواقف واشنطن.

وشدد على أن اعتراف دول أوروبا بفلسطين يعكس تراجع دور أمريكا بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا يكشف تنامي دور أوروبا وموقف فرنسا متميز وجيد وتفكر في الاعتراف بدولة فلسطين، متسائلًا: «حماس انطلقت من غزة وهي أرض فلسطينية محتلة وهذا حقها».