هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب

كثير من التساؤلات في أذهان المسلمين مع بداية موسم الحج لعام 2024، إذ أنه يعتبر فريضة لها ثواب عظيم وأجر كبير، وهو طاعة لأمر الله عز وجل، لذلك يسعى جميع المسلمين إلى تطبيقها بشكل صحيح وصوره صحيح، وقد يأتي في أذهان البعض عده تساؤلات حول عدد من الأمور والأحكام، منها حكم جواز حج الأخ عن أخته المريضة، وهذا ما يرصده الوطن في السطور التالية.

حكم حج الأخ عن أخته

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول حكم حج الرجل عن أخته المريضة، إذ ورد في السؤال أن الأخت مريضة ويتعذر عليها الحج لما سوف يكون عليها من مشقة بسبب مرضها وكبر سنها، قائلة: يجوز للمرأة المذكورة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا.

وأوضحت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال حكم حج الرجل عن أخته المريضة أن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزة شرعا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولا.

نيابة المرأة عن الرجل في الحج

ولفتت الإفتاء إلى أنه لا فرق في مشروعية النيابة في حج الفريضة بين الرجل والمرأة، فكل منهما ينوب عن الآخر بلا حرج، بل في خصوص جواز نيابة الرجل عن المرأة في الحج وَرَدَ حديثُ عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».