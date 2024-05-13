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ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب:

محمد عزالدين
08:36 م | الإثنين 13 مايو 2024
الشيخ أحمد وسام

الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «الفرق بين الحج والعمرة؟»، وقال أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «العمرة القصد منها إعمار مكان، ومستمرة طوال السنة فيعمر بذلك بيت الله الحرام، وهي الزيارة المُتاحة في أي يوم من أيام السنة».

ما هو الحج؟

وأوضح: «الحج له وقت مخصوص من العام، وفي قصد مخصوص وفيه المكوث مدة أطول، لكن العمرة فيها زيارة ويمكن أن تتم في ساعتين، والحج له مناسك مختلفة منه ما هو إفراد وتمتع وإقران، ويلزم الطواف والمبيت بمزدلفة، ومنى، ورمى الجمار، والوقوف بعرفة».

وأضاف: «الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة عند بعض الفقهاء هي سنة مؤكدة، وعند البعض فريضة لكن ليست مثل الصلاة».

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