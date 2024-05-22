رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يوضح كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج

تحدث الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، عن كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج، وذلك خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلا إنه لا بد أن تكون هناك نية صادقة تدعو إلى زيارة بيت الله الحرام، والمسجد النبوي، بالإضافة إلى الاستعداد النفسي والبدني التي تستطيع أن تجابه هذه المشاق لآداء مناسك الحج.

كيفية آداء مناسك الحج

وتابع: «عليه أن يُصفي نفسه من الحقوق التى عليه للغير، والاستعداد لهذة الرحلة الطيبة بالمعلومات اللازمة حول كيفية آداء مناسك الحج كاملة، حتى لا يتوه وسط هذة المناسك، وعليه أن يتخلق بالإخلاق الحسنة التى تعتبر من نفسه سفيرًا للأمة الإسلامية لدى تعامله مع الآخرين، فلابد أن يكون صاحب أخلاق طيبة تشير الى صفاء نفسه من خلال هذة الرحلة الطيبة التى ستعيده صافيًا نقيًا كيوم والدته أمه».

وأكمل: « كلمة الحج تعني القصد، وهناك الحج المُفرد، وهو الذي يذهب فيه الحاج وينوي فيه الحج دون عُمره معها، وهناك حج التمتع أي أنه ينوي بعُمره، وعندما ينتهي من آداء العمرة يتحلل، وبعد هذا التحلل حينما يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية يلبس ملابس الإحرام وينوي بالحج، وهناك حج القران، أى أنه حينما يخرج من عند الميقات فهو ينوي الحج والعمرة معًا، فهو يؤدي نسكين في فعل واحد».