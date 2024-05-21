شركات السياحة: 20 ألف مصري يؤدون مناسك الحج هذا العام

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنَّ ما يقرب من 20 ألف حاج سيسافرون لتأدية المناسك من خلال شركات السياحة هذا العام، منهم 6 آلاف حاج سيسافرون بالطريق البري وسيبدأ سفرهم اعتبارًا من 23 ذي القعدة، وسط استعدادات الحكومة لانطلاق أولى رحلات الحج لعام 2024 نهاية الشهر الجاري.

وتابع باسل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنه من المخطط سفر كل حجاج البري على مدار أسبوع إلى الأراضي المقدسة وجزء منهم يتوجه إلى المدينة المنورة مباشرةً، والآخر يتوجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة والاستقرار لحين بداية موسم الحج فيما أنه يتم زيارة المدينة في رحلة العودة.

بدء الاستعداد لموسم الحج منذ 6 أشهر

وأوضح أن تنظيم موسم الحج والاستعدادات بدأت منذ أكثر من 6 أشهر، ونظام الحج المصري يتم إقراره من جانب اللجنة العليا للحج التي تضم الجهات المعنية بالأمر، واللجنة تحت مظلة مجلس الوزراء، وحجاج السياحة مقسمين إلى 3 فئات؛ الحج البري والاقتصادي وهم حوالي 12 ألف حاج موزعين على مختلف البرامج، وأخيرًا الحج 5 نجوم والـ«VIP» ويتراوح عددهم بين 4 و5 آلاف حاج.

التعاقد مع شركات السياحة

واستطرد: «استعدينا من خلال تعاقد الشركات مع مقدمي الخدمة في السعودية سواء الفنادق أو وسائل النقل والإعاشة وأداء المناسك، وابتداء من هذا العام يُعمل بنظام الشركات السعودية في تقديم وأداء المناسك، ليسند إلى شركات تجارية، أما الشق الطبي فمقدم من المملكة العربية السعودية وهي رعاية متكاملة وشاملة ولا تحتاج لأي إضافة ومع ذلك تسافر بعثة طبية من وزارة الصحة المصرية ويتم تحديد أماكن لها ووسائل اتصال بتجمعات المصريين».