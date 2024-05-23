رامي صبري يحتفل بتحقيق أغنية «بين الحيطان» 20 مليون مشاهدة

احتفل المطرب رامي صبري عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنية بين الحيطان من ألبوم النهايات أخلاق 20 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

ونشر رامي صبري بوستر الأغنية معلقًا بين الحيطان 20 مليون مشاهدة.

«بين الحيطان» تتصدر تريند يوتيوب

وتصدر رامي صبري بعد ساعات قليلة من طرح أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق تريند يوتيوب، بعد تخطيها ربع مليون مشاهدة.

ونشر رامي صبري أغنية بين الحيطان عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والتي تنتمي للطابع الحزين معلقًا: «بين الحيطان من ألبوم النهايات أخلاق تتصدر تريند يويتوب عالميًا في أول 48 ساعة وترند في مصر وجميع الدول العربية».

وتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير، مؤكدين أنها أغنية تمس المشاعر، وهي أغنية بين الحيطان من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري.

كلمات أغنية بين الحيطان لرامي صبري

وتقول كلمات الأغنية: «وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني، فراقه طلع عيني اتهديت، بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي، موجود في قلبي وراسي حنيت، بين الحيطان شايفه وشايف زمان، ذكريات في المكان مابتتنسيش، بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش».