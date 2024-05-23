عضو بـ«النواب»: نهضة النقل الحالية تعزز مكانة مصر الدولية

أكد النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، أهمية الإنجازات التي شهدها قطاع النقل والمواصلات في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها أسهمت في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال البنية التحتية والنقل.

وقال عبد المولى في تصريحات لـ«الوطن» إن مشاريع تطوير الطرق والكباري، بالإضافة إلى الاستثمار في النقل الذكي، مثل الأتوبيسات الكهربائية والقطارات السريعة، هي جزء من رؤية استراتيجية لتحديث البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير العالمية

وتابع أنّ مشروعات الطرق القومية الجديدة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ساهمت في تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين المحافظات وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار إلى أن تطوير مترو الأنفاق ومشروعات القطارات الكهربائية ساهمت في تحسين وسائل النقل العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن النهضة التي تشهدها مصر في قطاع النقل والمواصلات هي نتيجة للتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير البنية التحتية الحديثة التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية.