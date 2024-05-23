«البترول»: افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل 3 قرى في برج العرب بالإسكندرية

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية مشروع تطوير وإعادة تأهيل قرى اليمن والحرية و15 بنجر السكر في مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وجمعية الأورمان، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، ومسؤول المسؤولية المجتمعية بالوزارة، والكيميائي صلاح جابر بهنسي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان.

تأهيل منازل وتوفير مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر

ويتضمن المشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل 88 منزلا، وتوفير عدد 60 مشروع صغير الحجم، وعدد 62 مشروع متناهي الصغر، وتركيب وتوصيل 20 وصلة مياه للمنازل، وكذلك توفير 9 كراسي متحركة لذوي الهمم، 10 سماعات طبية، وإجراء 250 عملية عيون للمرضى من أهالي القري‎.

وتعد مبادرات المسؤولية المجتمعية جزءً أصيلا من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها البعد المجتمعي جنبا إلى جنب مع البعد الاقتصادي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.