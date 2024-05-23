السكة الحديد توفر 150 ألف مقعد إضافي في قطارات عيد الأضحى

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكثر من 150 ألف مقعد بالقطارات الإضافية بمناسبة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أن المقاعد بمختلف نوعيات القطارات، سواء المكيف أو الروسي أو «VIP»، يمكن حجزها من خلال أكثر من وسيلة سواء شبابيك التذاكر أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول.

تجهيزات القطارات

وقال مصدر مسئول بالهيئة لـ«الوطن»، أن الـ150 ألف مقعد الذين تم توفيرهم بالقطارات، النسبة الأغلب منها متوفرة للسفر للوجه القبلي، والنسبة الباقية للوجه البحري، موضحًا أن بعض القطارات تمر على جميع المحطات خاصة المحافظات.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تُجري حاليا جميع أعمال الصيانة المتعلقة بالقطارات، سواء للعربات أو الجرارات، لتجهيزها لعيد الأضحى المبارك، كما تم التنبيه على ضرورة زيادة منافذ بيع التذاكر لمواجهة ازدحام الركاب.

تعليمات مهمة لجميع المحطات

أشار المصدر، إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات مهمة لجميع المحطات بضرورة الاستعداد لطرح الـ150 ألف مقعد خلال عيد الأضحى، وتوفير جميع وسائل الراحة لجمهور الركاب، لافتاً إلى أن القطارات المتوفرة تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأوضح أن القطارات تم تطويرها خلال الفترات الماضية في الورش المتخصصة خاصة القطارات الإسبانية، مؤكداً أن التطوير يتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة.