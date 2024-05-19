غادة عبدالرازق تتصدر شاشات العرض في نيويورك.. وابنتها: أيقونة الموضة العربية

تصدرت الفنانة غادة عبدالرازق، شاشات العرض في شوارع نيويورك، بعد اختيارها نجمة للموضة في أحد الحفلات، وعبرت عن سعادتها بعرض صورها على شاشة تايم سكوير، وبلقب «نجمة الموضة».

وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تصدرها لشاشات العرض بمنطقة تايم سكوير التي تقع بنيويورك، بعد اختيارها للقب نجمة الموضة في أحد الحفلات بدبي.

وكانت شاشة تايم سكوير قد عرضت من قبل إعلانات لأهم نجوم العالم، كما عرضت حفل شاكيرا منذ أسبوعين.

ابنة غادة عبدالرازق تدعم والدتها

ووجهت لها ابنتها روتانا الدعم من خلال «ستوري» نشرتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت «أيقونة الموضة العربية الرائعة على لوحة الإعلانات في تايم سكوير بنيويورك».

فيلم تاني تاني لغادة عبدالرازق

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق، في فيلم كوميدي يحمل اسم تاني تاني، يطرح بدور العرض يوم 22 من شهر مايو، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول موظفة تعمل بالبنك تجمعها علاقة صداقة برجلين منذ الصغر، تحدث بينهما مواقف كوميدية، بعدها يقرر كلاً منها الزواج منها.

ومن أبطال الفيلم غادة عبدالرازق، وأحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، من تأليف محمد نبوي، وإخراج شريف إسماعيل.