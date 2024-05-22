تعرف على أضرار المروحة والتكييف على العظام.. قد تؤدي لمرض مزمن

الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا كثيفًا في درجات الحرارة، ما جعل الاعتماد على المراوح والتكييفيات أمرا أساسيا لدى الكثيرين، لدرجة أن البعض ينام تاركًا الهواء موجهًا ناحيته، دون الاهتمام بالأضرار الناجمة عن تلك الأفعال.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» المخاطر التي تنتج عن الجلوس لفترات طويلة أمام التكييف والمروحة.

أضرار المراوح والتكييفات على العظام

ربما يجهل الكثير من الأشخاص، الأضرار والمتاعب التي قد تصيبهم بسبب استخدام المروحة ومكيف الهواء، وكشف شريف رشوان استشاري العظام لـ«الوطن» أبرز هذه الأضرار ويعد أبرزها:

- التشنجات العضلية لأكثر من عضلة وبشكل مفاجئ

- التهاب المفاصل

- الإصابة ببرد في العظام

- تكسير في العظام

- وهناك بعض الحالات، قد تصاب بالتهاب مزمن في المفاصل، وفي هذه الحالة تصاحبها الآلام، طيلة حياتهم.

نصائح لتجنب الأضرار

- عدم التعرض بشكل مباشر للمراوح والتكيفات

- عدم ضبط مكيف الهواء على الدرجة القصوى للتبريد

- تبريد الغرف قبل النوم بوقت كافٍ، وإغلاق التكيف والاعتماد على المراوح نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في الليل.

- الابتعاد عن الهواء البارد، الذي يصدر من التكيف والمروحة بعد الاستحمام مباشرة، يعمل الهواء على تجفيف الماء من على الجلد، وتصيب الأنسجة بالبرودة، والتي تؤدي إلى بعض التهاب المفاصل والشعور بالألم.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية

أيهما أفضل للعظام

الاعتماد على وسائل التهوية والتبريد، أمر ضروري خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبحسب ما أكده استشاري العظام خلال حديثه لـ «الوطن»، أن مكيف الهواء والمروحة، لهم نفس الأضرار على الجسم وليس العظام فقط، لكن إذا اتبع المستخدمون الإرشادات وطرق الوقاية، يمكنهم تجنب الإصابة بأي ضرر.