أستاذ علوم سياسية: مصر تصدت للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر كانت خطًا ودرعًا في مقاومة وإفشال المخططات الإسرائيلية عبر كل المراحل، موضحًا أن سياسات مصر خلال الفترة الماضية أفشلت مخططات إسرائيل سواء كانت لتهجير الفلسطينين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت «الشيخ»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «ON»، على أنه لابد من أن نعترف بأن القوة لا تواجه إلا بالقوة مع كامل الاحترام للأدوات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية، وهناك عاملان سيحكمان المسار المستقبلي، أولهما الموقف المصري والدعم العربي والدولي لهذا الموقف، مصر تحتاج لمساندة كبيرة في موقفها، وهي حائط الصد الوحيد لهذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي.

تقارير في منتهى الخطورة بشأن مستقبل أمريكا

وأوضحت أن العامل الثاني بشان المرحلة الثانية هو ما سيحدث في الداخل الأمريكي والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك تقارير في منتهى الخطورة بشأن المستقبل في أمريكا، منوهة بأن الرئيس الأمريكي السابقة دونالد ترامب أرسل أحد أعضاء إدارته لإسرائيل ليطلب منهم أن يصمدوا حتى وصوله للسلطة، وسيقدم الدعم الكامل لإسرائيل وهو شئ في منتهى الخطورة، ووصوله للسلطة في أمريكا والبيت الأبيض يغيران موازين القوى بشكل أكبر.

إسرائيل لا تتردد في تصفية القضية الفلسطينية

وتابعت: «إسرائيل لا تتردد في تصفية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.. وسيعمل على تهجير الفلسطينيين، والميناء البحري سيكون المنفذ لهجرة الشعب الفلسطيني».