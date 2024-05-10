حزب إرادة جيل: القيادة السياسية تسعى بكل قوتها لوقف الدمار في غزة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنَّ الرئيس السيسي يعمل جاهدا وبكل قوة وحكمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتاً إلى جهود القيادة السياسية بكل قوة من أجل حل الأزمة لوقف الدمار وتزايد أعداد الضحايا.

دعم القضية الفلسطينية

وتابع «مطر»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «نحن داعمين للقيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية بقوة، وهناك تأييد حزبي وسياسي وشعبي كبير لجهود الرئيس السيسي في دعم القضية، ونحن متأكدين من صدق نواياه والدولة المصرية بأجهزتها المعنية تسعى دائماً لحل الأزمة في ظل قيادة حكيمة».

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أنَّ تعاطف شعب مصر مع القضية الفلسطينية والحزن على الأطفال والأبرياء لا مجال للتشكيك فيه، وغير راضين عن تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخارجة عن أشكال الحروب التقليدية.