فكري صالح: مصطفى شوبير موهوب أكثر من والده.. وجمهور الأهلي أهم لاعب ضد الترجي

قال فكري صالح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، إن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، ستكون صعبة، مؤكدا ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على الفوز، مضيفا: «الفريق يظهر بشكل مميز يجعلهم يعوض أي نقص، بسبب الإصابات أو الظروف الطارئة».

الجمهور اللاعب رقم واحد

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»: «أنا متفائل تماما في اللاعب رقم واحد، وهو جمهور الأهلي، كما أنني أعتبر أن السبب الرئيسي وراء فوز الزمالك في مباراته الأخيرة ضد نهضة بركان، هو الجمهور الذي لم يفقد الثقة في ناديه حتى آخر لحظة في المباراة».

رأي فكري صالح في حارس الأهلي

وتابع مدرب حراس المنتخب الأسبق: «مشهد تحفيز وتشجيع الجمهور للزمالك، سيتكرر مع الأهلي في مباراته ضد الترجي، الجمهور يريد نتيجة إيجابية وعمره ما هيكون ضغط على اللاعبين»، مضيفا: «كنت شايف أن حارس الأهلي مصطفى شوبير موهوب أكثر من والده أحمد شوبير منذ بداية ظهوره».